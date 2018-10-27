ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Время не лечит: как живут родственники погибших над Синаем

Сюжет:
Крушение самолета "Когалымавиа" в Египте (1384)
0461
© Фото : Администрация Санкт-ПетербургаОткрытие памятника жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 28 октября 2017Открытие памятника жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 28 октября 2017
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Со времени катастрофы лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом, жертвами которой стали 224 человека, прошло почти три года. О том, как и ради чего сейчас живут родственники погибших, рассказали глава благотворительного фонда "Рейс 9268" петербурженка Ирина Захарова, потерявшая единственную дочь — сотрудницу МЧС Санкт-Петербурга Эльвиру Воскресенскую, и иерей Сергий Кубышкин.

Ирина Евгеньевна совмещает работу в школе с обязанностями председателя совета благотворительного фонда "Рейс 9268". Как и прежде, в школе действует площадка для сбора родственников погибших в авиакатастрофе. В гибель дочери она не может полностью поверить до сих пор – Эльвира просто еще не вернулась из рейса.

Один на один с горем

Священнослужители на открытии мемориала Сад памяти погибшим в авиакатастрофе над Синаем на Румболовской горе в Ленинградской области. 31 октября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В Ленобласти открыли мемориал в память о погибших в катастрофе над Синаем
Ирина Захарова признается, что спустя три года после авиакатастрофы боль потери не утихла.

"Жизнь идет, появляются какие-то новые моменты в жизни, новые события, и они просто немного отвлекают. Ты переключаешь свое внимание, когда приходишь на работу, куда-то едешь или путешествуешь. Просто переключаешь свое внимание, и не более того. А когда остаешься один на один со своим горем… Как время может вылечить, если я каждый вечер прихожу домой и понимаю, что дочки нет?" — говорит она.

"И чем дальше, тем это осознается острее. Когда случилась беда, казалось, что это неправда, что пройдет какое-то время, кто-то войдет и скажет, что все это ерунда, просто какая-то ошибка, все исправимо… Мы моложе не становимся. С каждым днем понимаем, что родителям, которые потеряли единственных детей, будет тяжелее всего. Мы остались одни. Мужу своему я говорю, что мы должны с ним умереть в один день – ухаживать будет некому", — говорит Ирина.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосетители на открытии мемориала "Сад памяти" погибшим в авиакатастрофе над Синаем на Румболовской горе в Ленинградской области. 31 октября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии мемориала "Сад памяти" погибшим в авиакатастрофе над Синаем на Румболовской горе в Ленинградской области. 31 октября 2017

Строить храм пока не на что

Акция памяти жертв крушения российского самолета А321 в Египте
© РИА Новости / Надим Зуауи
Перейти в фотобанк
Катастрофа российского самолета Airbus A321 "Когалымавиа" в Египте
"Работа нашего фонда продолжается постоянно, кому-то из родственников нужна психологическая помощь, кому-то — материальная помощь, кто-то нуждается в помощи при устройстве детей в детский садик или школу. Наша деятельность самого разного характера, и порой ее даже спланировать невозможно", — рассказывает Захарова.

Несмотря на то, что деятельность фонда "Рейс 9268" его члены совмещают со своей основной работой, к третьей годовщине они сделали немало для увековечения памяти близких.

В прошлом году были открыты два мемориала: один на Серафимовском кладбище в Петербурге, другой в Ленинградской области.

Петербургский памятник — два сложенных крыла самолета и саркофаг с посвящением — возведен на месте захоронения неопознанных останков жертв. Он расположился на Центральной аллее, недалеко от мемориала погибшим подводникам "Курска".

В Ленинградской области мемориал открыли на Румболовской горе. Это коридор из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие трубы органа.

"Главная дальнейшая наша работа – возведение социально-просветительского центра помощи людям, потерявшим своих близких, с храмом святого Димитрия Солунского. В будущий центр мы не планируем привлекать сотрудников социальной службы. Я очень благодарна социальному комитету город и его сотрудникам. Но, к сожалению, работники социальных служб не всегда могут выполнять ту роль, которая в нужный момент необходима. Иногда это происходит по схеме "помощь ради галочки". От таких услуг мы отказывались. Необходимо было человеческое тепло, а не "пятнадцать минут у меня на вас есть". Мы прошли через этот ужас и не сделаем так больно другим людям, как делали нам", — говорит Ирина.

В апреле этого года фонд получил правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства социального центра и храма. Однако средств на строительство пока нет.

"Денег от пожертвований мало. Вся Россия вздрогнула от того, что произошло, было собрано порядка 3,5 миллиона рублей. На эти деньги мы пока и существуем. Строительство социального центра с храмом обойдется в сумму около 150 миллионов рублей. Наши средства в фонде пока с этой цифрой несоизмеримы. К тому же много денег от собранной суммы ушло на согласование проектов строительства", — рассказывает Захарова.

Крушение российского самолёта в Египте
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Авиакатастрофа над Синаем. Предварительные итоги расследования

"Пережили все, кроме нас"

Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В Шарм-эш-Шейхе создадут монумент в честь российско-египетской дружбы
"Мы постоянно пытаемся напоминать о себе, но сейчас, наверное, столько разных бед в России, что мы со своей трагедией ушли на задний план. Случается что-то страшное, например, убийства в Керчи, и все говорят об этом. А нашу беду общество уже пережило. Это мы ее не пережили. Но мы все равно продолжим сбор средств, будем обращаться к олигархам. Правда, сказать, что из этого получится, сейчас пока трудно. И напоминаем обществу о нашей трагедии с единственной целью, чтобы уберегли люди себя от гибели, чтобы еще раз напомнить о страшном зле под названием терроризм, а не ради жалости к себе", — замечает глава фонда.

По ее словам, родственники продолжают плотно общаться между собой.

"По выходным на кладбище приходим – вот и собрались. Недавно субботник на Аллее памяти в лесополосе детского лагеря "Дюны" провели. Хотели там посадить краснолистные клены, как в "Саду Памяти", но, насколько я знаю, эти деревья оказались не приспособлены для нашего климата. Лесник посоветовал дубки. Но даже они не все прижились за год. Ждем, что скоро предложит нам на выбор более морозоустойчивые и засухоустойчивые растения, чтобы посадить их по количеству погибших", — говорит Захарова.

"Знают, что сказать"

Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали иск на 93 миллиарда рублей
У будущего настоятеля храма святого Димитрия Солунского отца Сергия в катастрофе погиб друг, а у наставника — сын. Священник ни на минуту не сомневается, что храму – быть.

"Издревле на Руси строились всем миром. Столько уже чудес было – самым главным стало то, что мы вообще получили участок для строительства. Я не сомневаюсь, что храм будет построен", — говорит он.

По словам отца Сергия, социальный центр при храме будет открыт для всех, кому потребуется помощь после утраты близких.

"Я, как священник, каждый день сталкиваюсь с горем людей, которые теряют своих детей. К сожалению, у нас не развита традиция обращения за помощью к психологу, и в таких ситуациях люди уходят в депрессию, алкоголизм или просто молча ставят свечку в храме, ни с кем не поговорив. Теперь в Петербурге сложилась традиция: на наших панихидах теперь собираются родственники жертв и других терактов, например, погибших при взрыве в петербургском метрополитене. И когда люди из нашего фонда видят плачущих в сторонке маму и дочь, потерявших во взорванном метро мужа и папу, они подходят к ним и уже знают, что сказать. Такую помощь мы уже можем оказывать", — отмечает он.

Священник сам крестил некоторых родственников погибших при теракте и их внуков. "Люди потеряли своих близких, им больше не на кого опереться. Моя задача – дать опору в боге, я считаю это делом своей жизни. У каждого человека свой путь к богу, это может быть путь страданий и испытаний, на котором он волен делать выбор между добром и злом", — говорит отец Сергий.

31 октября 2015 года произошла крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, одной из главных версий считается взрыв на борту в результате теракта.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена