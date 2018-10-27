Время не лечит: как живут родственники погибших над Синаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Со времени катастрофы лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом, жертвами которой стали 224 человека, прошло почти три года. О том, как и ради чего сейчас живут родственники погибших, рассказали глава благотворительного фонда "Рейс 9268" петербурженка Ирина Захарова, потерявшая единственную дочь — сотрудницу МЧС Санкт-Петербурга Эльвиру Воскресенскую, и иерей Сергий Кубышкин.

Ирина Евгеньевна совмещает работу в школе с обязанностями председателя совета благотворительного фонда "Рейс 9268". Как и прежде, в школе действует площадка для сбора родственников погибших в авиакатастрофе. В гибель дочери она не может полностью поверить до сих пор – Эльвира просто еще не вернулась из рейса.

Один на один с горем



Ирина Захарова признается, что спустя три года после авиакатастрофы боль потери не утихла.

"Жизнь идет, появляются какие-то новые моменты в жизни, новые события, и они просто немного отвлекают. Ты переключаешь свое внимание, когда приходишь на работу, куда-то едешь или путешествуешь. Просто переключаешь свое внимание, и не более того. А когда остаешься один на один со своим горем… Как время может вылечить, если я каждый вечер прихожу домой и понимаю, что дочки нет?" — говорит она.

"И чем дальше, тем это осознается острее. Когда случилась беда, казалось, что это неправда, что пройдет какое-то время, кто-то войдет и скажет, что все это ерунда, просто какая-то ошибка, все исправимо… Мы моложе не становимся. С каждым днем понимаем, что родителям, которые потеряли единственных детей, будет тяжелее всего. Мы остались одни. Мужу своему я говорю, что мы должны с ним умереть в один день – ухаживать будет некому", — говорит Ирина.

Строить храм пока не на что



"Работа нашего фонда продолжается постоянно, кому-то из родственников нужна психологическая помощь, кому-то — материальная помощь, кто-то нуждается в помощи при устройстве детей в детский садик или школу. Наша деятельность самого разного характера, и порой ее даже спланировать невозможно", — рассказывает Захарова.

Несмотря на то, что деятельность фонда "Рейс 9268" его члены совмещают со своей основной работой, к третьей годовщине они сделали немало для увековечения памяти близких.

В прошлом году были открыты два мемориала: один на Серафимовском кладбище в Петербурге, другой в Ленинградской области.

Петербургский памятник — два сложенных крыла самолета и саркофаг с посвящением — возведен на месте захоронения неопознанных останков жертв. Он расположился на Центральной аллее, недалеко от мемориала погибшим подводникам "Курска".

В Ленинградской области мемориал открыли на Румболовской горе. Это коридор из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие трубы органа.

"Главная дальнейшая наша работа – возведение социально-просветительского центра помощи людям, потерявшим своих близких, с храмом святого Димитрия Солунского. В будущий центр мы не планируем привлекать сотрудников социальной службы. Я очень благодарна социальному комитету город и его сотрудникам. Но, к сожалению, работники социальных служб не всегда могут выполнять ту роль, которая в нужный момент необходима. Иногда это происходит по схеме "помощь ради галочки". От таких услуг мы отказывались. Необходимо было человеческое тепло, а не "пятнадцать минут у меня на вас есть". Мы прошли через этот ужас и не сделаем так больно другим людям, как делали нам", — говорит Ирина.

В апреле этого года фонд получил правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства социального центра и храма. Однако средств на строительство пока нет.

"Денег от пожертвований мало. Вся Россия вздрогнула от того, что произошло, было собрано порядка 3,5 миллиона рублей. На эти деньги мы пока и существуем. Строительство социального центра с храмом обойдется в сумму около 150 миллионов рублей. Наши средства в фонде пока с этой цифрой несоизмеримы. К тому же много денег от собранной суммы ушло на согласование проектов строительства", — рассказывает Захарова.

"Пережили все, кроме нас"

"Мы постоянно пытаемся напоминать о себе, но сейчас, наверное, столько разных бед в России, что мы со своей трагедией ушли на задний план. Случается что-то страшное, например, убийства в Керчи, и все говорят об этом. А нашу беду общество уже пережило. Это мы ее не пережили. Но мы все равно продолжим сбор средств, будем обращаться к олигархам. Правда, сказать, что из этого получится, сейчас пока трудно. И напоминаем обществу о нашей трагедии с единственной целью, чтобы уберегли люди себя от гибели, чтобы еще раз напомнить о страшном зле под названием терроризм, а не ради жалости к себе", — замечает глава фонда.

По ее словам, родственники продолжают плотно общаться между собой.

"По выходным на кладбище приходим – вот и собрались. Недавно субботник на Аллее памяти в лесополосе детского лагеря "Дюны" провели. Хотели там посадить краснолистные клены, как в "Саду Памяти", но, насколько я знаю, эти деревья оказались не приспособлены для нашего климата. Лесник посоветовал дубки. Но даже они не все прижились за год. Ждем, что скоро предложит нам на выбор более морозоустойчивые и засухоустойчивые растения, чтобы посадить их по количеству погибших", — говорит Захарова.

"Знают, что сказать"

У будущего настоятеля храма святого Димитрия Солунского отца Сергия в катастрофе погиб друг, а у наставника — сын. Священник ни на минуту не сомневается, что храму – быть.

"Издревле на Руси строились всем миром. Столько уже чудес было – самым главным стало то, что мы вообще получили участок для строительства. Я не сомневаюсь, что храм будет построен", — говорит он.

По словам отца Сергия, социальный центр при храме будет открыт для всех, кому потребуется помощь после утраты близких.

"Я, как священник, каждый день сталкиваюсь с горем людей, которые теряют своих детей. К сожалению, у нас не развита традиция обращения за помощью к психологу, и в таких ситуациях люди уходят в депрессию, алкоголизм или просто молча ставят свечку в храме, ни с кем не поговорив. Теперь в Петербурге сложилась традиция: на наших панихидах теперь собираются родственники жертв и других терактов, например, погибших при взрыве в петербургском метрополитене. И когда люди из нашего фонда видят плачущих в сторонке маму и дочь, потерявших во взорванном метро мужа и папу, они подходят к ним и уже знают, что сказать. Такую помощь мы уже можем оказывать", — отмечает он.

Священник сам крестил некоторых родственников погибших при теракте и их внуков. "Люди потеряли своих близких, им больше не на кого опереться. Моя задача – дать опору в боге, я считаю это делом своей жизни. У каждого человека свой путь к богу, это может быть путь страданий и испытаний, на котором он волен делать выбор между добром и злом", — говорит отец Сергий.

31 октября 2015 года произошла крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, одной из главных версий считается взрыв на борту в результате теракта.