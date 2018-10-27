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Общество

Уволенную за расизм ведущую NBC позвали на Первый канал

(обновлено: 03:06 27.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЖурналист американского телеканала NBC Мегин Келли. Архивное фотоЖурналист американского телеканала NBC Мегин Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава дирекции информационных программ Первого канала, ведущий вечерней программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил американскую журналистку Мегин Келли, бравшую интервью у президента России Владимира Путина и уволенную с NBC за расистские высказывания, стать его соведущей.

Телеведущая NBC News Мегин Келли
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По мнению Клейменова, истинная причина увольнения Келли "в нашей к ней любви", которую "травой не вылечишь". В связи с этим он предложил телеведущей "плюнуть на начальство", приехать в "город-герой Москву, в студию Первого канала.

"Будем вместе вести программу "Время", "Тайм" по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин", — заявил Клеменов, выразив мнение, что подобное приглашение — "свидетельство добрых намерений России".

За что уволили Келли

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Келли уволена с должности ведущей на канале NBC за расистские замечания.

По информации источников издания, Келли лишилась должности после того, как в эфире программы Today Show выразила свое мнение в поддержку так называемого "блэкфейса" — театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Как заявил один из сотрудников телеканала, комментарии Келли вызвали "отвращение" у всех ее коллег.

Шон Спайсер. Архивное фото
© 2018 Associated Press Brendan Smialowski
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Как писала газета, размер отступных, которые телеканалу, возможно, придется выплатить Келли, составляет, согласно контракту, 69 миллионов долларов.

Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что NBC проводит переговоры с Келли, по поводу того, на каких условиях она может покинуть подразделение компании NBC News.

Официальный представитель телеведущей Дэвидсон Голдин заявил, что телеканал пока не связывался с ней или ее представителями. Позже компания все-таки связалась с Келли. Как отмечает CNN, "это знак, что проходят переговоры".

На самом NBC News позднее подтвердили, что Келли не будет участвовать в следующих выпусках утреннего шоу. "На следующей неделе, в 9 утра (программу) Today будет вести другие ведущие", — заявил представитель телеканала.

Кто такая Мегин Келли

Келли известна тем, что ее неоднократно критиковал президент США Дональд Трамп. Конфликт между главой Белого дома и телеведущей имеет давнюю историю. Он оскорблял журналистку в Twitter и телеэфире за неудобные вопросы в ходе теледебатов, а также делал грубые намеки физиологического свойства и называл Келли "красивой дурочкой. Он также отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

Телеведущая NBC News Меган Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В июне 2017 года президент России Владимир Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во "вмешательстве в выборы в США", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Этот выпуск передачи Келли смотрели шесть миллионов американцев.

В июле 2017 года издание Huffington Post сообшало, что рейтинг шоу Келли падает каждую неделю, самым популярным сюжетом шоу остается интервью с Путиным.

По данным компании Nielsen, после дебютного сюжета, в котором было показано интервью с президентом России, у шоу "начался стабильный спад". Через неделю после дебюта, когда Келли провела интервью со спортивным комментатором Эрин Эндрюс, число зрителей упало до 3,6 миллиона, еще через неделю — до 3,5 миллиона.

В 2014 году Келли была включена журналом Time в сотню самых влиятельных людей, в том списке были среди прочих Путин и тогдашний президент США Барак Обама.

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