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Мегин Келли пригласили работать на Первом канале

(обновлено: 23:43 26.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкТелеведущая NBC News Мегин Келли. Архивное фотоТелеведущая NBC News Мегин Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий вечерней программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил американскую тележурналистку Мегин Келли, которую могут уволить из NBC, стать его соведущей.

Телеведущая NBC News Меган Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Он выразил мнение, что журналистку хотят уволить в связи с тем, что она брала интервью у Владимира Путина и полюбилась россиянам.

"Уверен, истинная причина как раз в нашей к ней любви, ну и, как говорили древние, любовь травой не вылечишь. А чем вылечишь? Правильно: действием, предложением, так сказать. И вот оно, предложение: дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву! Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу "Время", "Тайм" по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин. Пока ты раздумываешь, посмотри сюжет о себе любимой", — сказал Клейменов в эфире программы "Время" в пятницу.

Ведущий отметил, что приглашение Келли — еще одно свидетельство добрых намерений России.

"Только что сообщили, снимают с эфира программу Мегин Келли — нашей любимой американской ведущей. Ее уволили по абсолютно надуманному поводу. Что-то она не то сказала про цвет масок на Хеллоуин, что-то в том духе, что если черный может надевать белую маску, то почему белый не может черную, а может, наоборот. Впрочем, неважно", — подытожил Клейменов.

Почему хотят уволить Келли

Журналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ранее британские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Келли уволили с должности ведущей на канале NBC за расистские замечания. В эфире программы Today Show журналистка высказалась в поддержку так называемого "блэкфейса" — театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Сумма, которую телеканалу, возможно, придется выплатить Келли, составляет по контракту 69 миллионов долларов.

Официально об увольнении ведущей пока не объявлено, однако, по данным источников американских СМИ, это произойдет в ближайшие дни. Сообщалось также, что журналистка может вернуться на телеканал Fox, на котором работала раньше.

Келли 46 лет, она известная телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. После одного из туров предвыборных дебатов он отрицательно высказывался о журналистке: политик обвинял Келли в предвзятости и прямо говорил, что она ему не нравится. Позже он отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

В июне 2017 года Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во "вмешательстве в выборы в США" — эти обвинения опровергли как в Белом доме, так и в Кремле. Этот выпуск передачи Келли смотрели шесть миллионов американцев.

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