Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО

Президент РФ Владимир Путин проводит в Ханты-Мансийске выездное заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин проводит в Ханты-Мансийске выездное заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин с юмором отнесся к неловкой ситуации, возникшей во время встречи с главой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой.

​Губернатор ХМАО по ошибке заняла кресло, предназначавшееся для президента. При этом глава государства не стал просить Комарову поменяться местами, а просто передвинул листок с ручкой на свою сторону.

Что бы ни случилось, главное сохранять спокойствие и чувство юмора, даже, если ты по ошибке заняла место президента. "Это тоже хорошее место", — пошутил Путин на встрече с губернатором Комаровой pic.twitter.com/rpMdMtowdX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 26, 2018

"Тоже хорошее место", — пошутил он.

Ранее днем российский лидер прилетел в Ханты-Мансийск, чтобы провести выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Как накануне сообщила пресс-служба Кремля, на заседании планируется обсудить "актуальные вопросы государственной национальной политики Российской Федерации, проблематику пространственного и демографического развития страны, а также дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России".