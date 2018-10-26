Пострадавшие от подтоплений на Кубани получили пенсии за октябрь

Жители на улице в Туапсе, подтопленной в результате сильных дождей

Жители на улице в Туапсе, подтопленной в результате сильных дождей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пострадавшие от подтоплений жители Краснодарского края получили пенсии, несмотря на ЧС, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В связи с дождями 24 октября в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, есть информация о 6 погибших и 1 пропавшей без вести.

Как добавляет пресс-служба Минтруда, по информации ПФР, работники его территориальных органов принимают непосредственное участие в оперативных штабах по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организованных при администрациях муниципальных образований.

"Доставка пенсий за октябрь пострадавшим гражданам произведена в полном объеме, — заявил Топилин. — Организована работа по уточнению фактических адресов пострадавших пенсионеров с целью доставки ноябрьских пенсий".

Также сотрудники ПФР в пунктах временного размещения консультируют по восстановлению утраченных документов. Кроме того, в клиентских службах территориальных органов ПФР и местах массового пребывания людей размещена информация о том, где и каким образом пострадавшие от паводка граждане могут получить консультации по вопросам пенсионного обеспечения, досрочной выплаты пенсии, утрате документов на период действия чрезвычайной ситуации. Также организована работа "горячей линии".

Ведется работа по выявлению совместно с социальной службой Краснодарского края пострадавших неработающих пенсионеров — получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности.