Путин призвал аккуратно решать проблему цыганского криминала

Президент РФ Владимир Путин проводит в Ханты-Мансийске выездное заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин проводит в Ханты-Мансийске выездное заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Цыганское население России часто вовлекается в криминальную деятельность, при решении этой проблемы необходимо действовать аккуратно и соблюдать интересы граждан, заявил Владимир Путин на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям.

"Я не могу сказать, что здесь вот мы цыган во всем должны обвинять, это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов. Надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу", — сказал глава государства, признав, что соответствующий момент был упущен.

Говоря о проблеме сноса домов цыган, в частности, в Туле, Путин отметил, что он получал соответствующую информацию от правоохранительных органов. По его словам, некоторые представители цыганского населения распространяют наркотики "профессионально", поэтому другие люди не хотят проживать рядом с ними.

Глава государства выразил уверенность, что цыганам необходимо дать возможность вести оседлый образ жизни и получить нормальное образование и жилье.

"Нужно с этим работать", — заключил президент.