Горячие линии по выплатам пострадавшим на Кубани работают круглосуточно

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Горячие линии по выплатам пострадавшим от подтоплений в Краснодарском крае работают круглосуточно, сообщает администрация региона.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести.

Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. По данным синоптиков, дожди в районах, пострадавших от стихии, продолжатся до конца пятницы, затем погода наладится.

"На вопросы жителей подтопленных территорий отвечают специалисты в региональном министерстве труда и социального развития и управлениях социальной защиты населения в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах", — указано на сайте ведомства.

В сообщении также даны телефонные номера горячих линий. В минсоцразвития региона: 8 (861) 259-03-27, 8 (988) 245-00-75. В Туапсинском районе: 8 (86167) 214-80, 8 (86167) 237-55, 8 (86167) 258-87. В Апшеронском районе: 8(86152)2-88-52. В Лазаревском районе Сочи: 8(862) 270-11-40, 8 (988) 188-80-10. В Адлерском районе Сочи: 8 (862) 240-41-69, 8(988) 237-16-92. В Хостинском районе Сочи: 8 (862) 262-73-34, 8 (918) 400-52-87.

Ранее сообщалось, что выплаты пострадавшим от паводка на Кубани начнутся в субботу. Для получения компенсации нужно будет написать заявление, предоставить паспорт или свидетельство о рождении, указать лицевой счет.

По данным администрации региона, при частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС.

Единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате чрезвычайной ситуации составляет 400 тысяч рублей, при получении легкого вреда здоровью – 200 тысяч рублей. Единовременное пособие в равных долях членам семьи погибшего предусмотрено в размере 1 миллиона рублей.