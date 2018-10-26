Парламент Крыма готовит меры по усилению безопасности в школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Крымский парламент готовит меры по усилению безопасности в образовательных учреждениях страны в связи с недавней трагедией в Керчи, в их числе — повышение возрастного ценза на покупку оружия, сообщил глава парламента Владимир Константинов.

"Нам нужны комплексные меры, направленные не только на совершенствование мер безопасности, но и на морально-психологическое оздоровление нашего общества", — сказал Константинов, слова которого приводит его пресс-служба.

В частности, по его словам, предложенные меры касаются внесения изменений в федеральные законы в части возложения на Росгвардию задачи по охране дошкольных и общеобразовательных учреждений; повышения до 21 года возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение огнестрельного оружия (за исключением народов крайнего Севера, у которых культура обращения с оружием закладывается намного раньше и напрямую связана с необходимостью выживания в суровых природно-климатических условиях).

Кроме того, предлагается установить обязанность прохождения полноценного психологического обследования для получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия (на сегодняшний день предоставляется справка о том, что данный человек не состоит на учете у психиатра) и ввести жесткий контроль со стороны участковых до истечения 3-летнего срока владения огнестрельным оружием.

По словам Константинова, крымские парламентарии считают целесообразным сместить акценты работы Роскомнадзора от борьбы с пиратством на работу в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. А министерству просвещения предлагается разработать программу повышения квалификации педагогов в части оперативного выявления среди учащихся лиц с девиантным поведением и методики работы школьных психологов с такими учащимися.

Все предложенные меры войдут в проект законодательной инициативы, заключил он.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.