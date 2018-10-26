Путин обещал помочь реабилитированным народам Крыма с документами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой получения национальных документов, возникшей у реабилитированных народов Крыма, которые приехали на полуостров до 2014 года.

В ходе заседания президентского Совета по межнациональным отношениям к главе государства обратился член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель региональной общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов. Он попросил лидера России выступить с законодательной инициативой, которая поможет устранить возникшие сложности в получении национальных документов у реабилитированных народов Крыма, приехавших на полуостров до 2014 года.

"Более 5 тысяч крымчан из числа реабилитированных народов Крыма лишены минимальной социальной продержки, в виде начисления пенсии… Просим вас выступить с законодательной инициативой в решении этой ситуации", — обратился Билялов к главе государства.

"Речь идет о тех, кто приехал до 2014 года? У них закончились национальные документы там, да? Срок действия закончился?… Займемся обязательно, первое. А второе, еще маленькое замечание по поводу регионального закона крымского, ну это все-таки сам Крым должен принять такой закон. Мы готовы поддержать", — сказал Путин в пятницу на заседании.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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