"Яндекс.Такси" просит у ГИБДД доступ к системе проверки водительских прав

СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Такси" попросил у ГИБДД РФ предоставить возможность проверять в автоматизированном режиме права у водителей, чтобы бороться с теми, кто лишен их за нарушение правил дорожного движения.

"Хотелось бы обратиться к вам за помощью. Мы могли бы сделать перевозки безопаснее, если бы у нас была возможность проверять в автоматизированном режиме водительское удостоверение", — сказал во время выступления на Всероссийском семинаре-совещании с участием глав УГИБДД регионов РФ в Сочи директор по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" в России и Белоруссии Алексей Федотов.

Он добавил, что компания проводила эксперимент в Новосибирске, передав в ГИБДД список всех водительских удостоверений, зарегистрированных в сервисе "Яндекс.Такси". По его словам, оказалось, что 3% водителей лишены прав. Как заявил Федотов, сейчас всех водителей-новичков проверяют в ручном режиме. Он подчеркнул, что компания может и не располагать информацией, если таксист был лишен прав.

Как рассказал журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников, в России более 50% лишенных прав не сдают водительские удостоверения.

"Мы проводим огромную работу, чтобы эти удостоверения изъять. Потом эти люди, лишенные прав, продолжают управлять авто. Плюс, мы знаем, что идет задвоение — похожие друг на друга люди ездят по одному водительскому удостоверению, в том числе возят пассажиров", — подчеркнул Черников.

По его словам, электронно-цифровые технологии позволят максимально удостовериться в личности и минимизировать перевозку документов. Черников заверил, что в Госавтоинспекции создан "хороший электронный массив, который нужно использовать". Кроме того, в ГИБДД, по его словам, уже есть база, по которой при помощи планшета можно проверить личность человека, наличие прав и электронного свидетельства о регистрации транспорта.