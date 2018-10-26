Выплаты пострадавшим от стихии на Кубани начнутся в субботу

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Власти Краснодарского края в субботу начнут выплачивать пострадавшим от подтопления пособия и компенсации, в первую очередь, единовременную финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости, сообщила в пятницу администрация региона.

"При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС", — цитируются в сообщении слова министра труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

Отмечается, что единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате чрезвычайной ситуации составит 400 тысяч рублей, при получении легкого вреда здоровью – 200 тысяч рублей. Единовременное пособие в равных долях членам семьи погибшего предусмотрено в размере 1 миллиона рублей.

"В настоящее время муниципальными комиссиями Сочи, Туапсинского и Апшеронского районов началось обследование территорий, попавших под ЧС. Будут составляться списки. Первые планируются уже сегодня к вечеру, за ночь они будут обработаны. Оперативные пункты по приему заявлений от граждан работают в круглосуточном режиме. С завтрашнего дня планируем начинать выплаты", — цитирует пресс-служба слова министра.

Уточняется, что для получения выплаты необходимо наличие заявления, паспорта или свидетельства о рождении, лицевого счета.