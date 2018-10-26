В России через год создадут информационный центр для цыган, заявил Мутко

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Специальный информационный центр для цыган появится в России к концу 2019 года, средства и здание уже выделены, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы, правда, хотели бы создать такой дом дружбы, где можно было бы разместить и объединения, и ассоциации, и такое решение уже принято, помещение найдено… Мы выделяем деньги на реконструкцию, я думаю, за 2019 год мы эту проблему снимем", — заявил Мутко на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

По словам вице-премьера, здание "достаточно большое, около 6 тысяч квадратных метров", там "будет возможность и работать, и общаться всей ассоциации цыган".