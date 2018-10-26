ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Большинство граждан России подтверждают, что не чувствуют неприязни к себе по национальному признаку, расценивают отношения между представителями разных вероисповеданий как нормальные и доброжелательные, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Баринов.

"В прошлом году зафиксирован самый высокий уровень общероссийской гражданской идентичности с начала измерения этого показателя Институтом социологии РАН — 84%. Впервые за всю новейшую историю страны абсолютное большинство граждан из числа опрошенных — 93% — подтвердили отсутствие к себе неприязни по национальному признаку", — сказал Баринов на заседании президентского совета по межнациональным отношениям.

Он добавил, что 96% опрошенных расценивают взаимодействия между представителями разных вероисповеданий как нормальные и доброжелательные.

Президент России Владимир Путин в пятницу в Ханты-Мансийске проводит заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. В повестке заседания — вопросы государственной нацполитики, а также пространственное и демографическое развитие страны.