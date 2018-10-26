Путин призвал строить социально-экономические планы с учетом мнения граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Все социально-экономические планы должны строиться с учетом национальных особенностей региона и мнений граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаю, что все социально-экономические планы мы должны строить и реализовывать с учетом культурных, исторических и национальных особенностей наших регионов, в открытом диалоге с гражданами", — сказал Путин в ходе Совета по межнациональным отношениям.

Он добавил, что национальные культурные объединения должны быть активными участниками обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием городов и поселков. "Конечно, очень важно, чтобы на этих участках работали компетентные, подготовленные, заинтересованные люди, знающие культуру, языки народов России, историю своей страны и наших регионов, в которых, в том числе, были очень сложные страницы. Мы не должны об этом никогда забывать", — сказал президент.