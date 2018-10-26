В России изменилось отношение к нацполитике, заявил глава ФАДН

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Отношение к национальной политике и к конкретным вопросам ее реализации изменилось в России коренным образом за последние годы, считает руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Баринов.

"Отрадно осознавать, что последние годы в нашей стране коренным образом поменялось отношение к национальной политике в целом и к конкретным вопросам ее реализации — в частности. Не заставили себя ждать и положительные изменения в восприятии гражданами таких важнейших особенностей нашей страны, как ее многонациональность и поликонфессиональность", — заявил Баринов на заседании президентского совета по межнациональным отношениям.

"Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, постоянно растет и составила в 2017 году 78,4%, что превышает аналогичный показатель 2016 года", — добавил он.

Президент России Владимир Путин в пятницу в Ханты-Мансийске проводит заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. В повестке заседания — вопросы государственной нацполитики, а также пространственное и демографическое развитие страны.