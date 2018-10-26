В России изменилось отношение к нацполитике, заявил глава ФАДН

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Отношение к национальной политике и к конкретным вопросам ее реализации изменилось в России коренным образом за последние годы, считает руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Баринов.
"Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, постоянно растет и составила в 2017 году 78,4%, что превышает аналогичный показатель 2016 года", — добавил он.
Президент России Владимир Путин в пятницу в Ханты-Мансийске проводит заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. В повестке заседания — вопросы государственной нацполитики, а также пространственное и демографическое развитие страны.