Норвежский предприниматель открыл туристическое бюро для поездок в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Туристическое бюро для организации поездок из Норвегии на отдых в Крым открыто в Москве, сообщил глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", предприниматель Хендрик Вебер.

"Я сам лично открыл туристическое бюро в Москве, которое будет норвежцам помогать приезжать в Крым официально", — сказал Вебер журналистам.

Предприниматель уверен, что спрос на туристические поездки в Крым со стороны норвежцев будет высок, так как многие хотят лично посетить полуостров.

"Люди сами приедут, сами будут смотреть, сами будут общаться и придут к выводу, что это было воссоединение с Российской Федерацией, и это очень важный пункт. Мы хотим, чтобы люди в процессе таких поездок сами начали понимать, сами пришли к этому выводу", — сказал Вебер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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