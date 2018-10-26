Власти Сочи заявили, что запасов продуктов в городе хватит еще на неделю

СОЧИ, 26 окт – РИА Новости. Запасов в продуктовых сетях Сочи достаточно, чтобы обеспечить потребности населения в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"Запасов в продуктовых сетях города Сочи достаточно, чтобы обеспечивать потребности населения сроком до недели… Автомобильную дорогу, связывающую Сочи и Туапсе, по которой идут основные поставки различной продукции на курорт, обещают открыть в субботу, 27 октября", — сообщили в мэрии.

Вместе с тем, добавили в администрации, одна из крупных сетей продовольственных магазинов — АО "Тандер" инициировала поставку нескольких десятков тонн продуктов питания в Сочи по морю.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.