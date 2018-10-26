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Общество

В ЛДПР предложили привязать стоимость ОСАГО к пробегу автомобиля

(обновлено: 17:22 26.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПолисы ОСАГО. Архивное фотоПолисы ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предложили распространить метод расчета стоимости КАСКО, при котором опираются на частоту поездок, на ОСАГО; соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховщики прогнозируют снижение тарифов на ОСАГО в 20 регионах
Письмо с соответствующим предложением направили главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной и приурочили его ко Дню автомобилиста. Инициатором выступил также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Авторы законопроекта обосновывают свою идею предполагаемым изменением тарифов по ОСАГО и необходимостью снизить расходы автовладельцев, редко использующих свой транспорт.

"Предлагаем распространить опыт применения телематики при страховании КАСКО и на продукт ОСАГО. Автовладельцы, добровольно устанавливающие телематическое устройство на автомобиль, получают возможность самостоятельно контролировать расходы на ОСАГО в зависимости от частоты поездок", — говорится в письме.

Парламентарии пояснили, что при приобретении полиса ОСАГО на 30 дней, компьютерная система фиксирует количество суток фактического использования транспортного средства.

Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Изменение тарифного коридора ОСАГО обсуждается с рынком, заявила Набиуллина
"Таким образом, достигается более справедливое соотношение расходов автовладельца на полис ОСАГО к реальному времени эксплуатации транспортного средства", — отмечают депутаты.

В письме поясняется, что сегодня при расчете стоимости КАСКО многие страховые компании применяют услуги телематики, которая позволяет дистанционно отслеживать ряд важнейших параметров. В частности, система мониторит движение автомобиля — от маршрута до скорости и стиля вождения, а также время в пути. Полученные данные направляются в страховую компанию, обрабатываются и используются для расчета риска и, соответственно, стоимости полиса для водителя.

"Наше предложение позволит использовать транспорт временно, зная, что каждый рубль из стоимости полиса будет потрачен только на период фактической эксплуатации транспортного средства", — цитирует Нилова его пресс-служба.

Оформление полиса ОСАГО. . Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Минфин рассчитывает, что значительного подорожания полисов ОСАГО не будет
По словам депутата, внедрение в ОСАГО принципа мониторинга движения также удешевит страхование для аккуратных водителей.

Минфин и ЦБ России сейчас готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, Центробанк предлагает расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента "возраст-стаж" (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.

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Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Yurii
Никак не могу понять... почему гражданская ответственность водителя ... привязана к конкретному автомобилю? За рулем другого авто... - у него другая отвественность?
16:04
26.10.2018
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Holod Off
лдпр пол себя закон чтоли делает?
купил нрвый авто и минимальная страховка. и каждый год меняй авто на новое, депутаты себе могут позволить. только что потом компенсирует эта страховка, если такие новые авто разобьют чью-то машину или покалечат кого? сколько выплатят пострадавшим с этой минимальной страховки?
а за авто с пробегом почему то все должны выкладывать круглую сумму, даже если авто в хорошем состоянии и регулярно проходит ТО.
т.е. закон хотят сделать такой, чтоб простым смертным, которые не меняют авто как перчатки, платить больше, а богатым меньше
16:13
26.10.2018
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