В ЛДПР предложили привязать стоимость ОСАГО к пробегу автомобиля

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предложили распространить метод расчета стоимости КАСКО, при котором опираются на частоту поездок, на ОСАГО; соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Письмо с соответствующим предложением направили главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной и приурочили его ко Дню автомобилиста. Инициатором выступил также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Авторы законопроекта обосновывают свою идею предполагаемым изменением тарифов по ОСАГО и необходимостью снизить расходы автовладельцев, редко использующих свой транспорт.

"Предлагаем распространить опыт применения телематики при страховании КАСКО и на продукт ОСАГО. Автовладельцы, добровольно устанавливающие телематическое устройство на автомобиль, получают возможность самостоятельно контролировать расходы на ОСАГО в зависимости от частоты поездок", — говорится в письме.

Парламентарии пояснили, что при приобретении полиса ОСАГО на 30 дней, компьютерная система фиксирует количество суток фактического использования транспортного средства.

"Таким образом, достигается более справедливое соотношение расходов автовладельца на полис ОСАГО к реальному времени эксплуатации транспортного средства", — отмечают депутаты.

В письме поясняется, что сегодня при расчете стоимости КАСКО многие страховые компании применяют услуги телематики, которая позволяет дистанционно отслеживать ряд важнейших параметров. В частности, система мониторит движение автомобиля — от маршрута до скорости и стиля вождения, а также время в пути. Полученные данные направляются в страховую компанию, обрабатываются и используются для расчета риска и, соответственно, стоимости полиса для водителя.

"Наше предложение позволит использовать транспорт временно, зная, что каждый рубль из стоимости полиса будет потрачен только на период фактической эксплуатации транспортного средства", — цитирует Нилова его пресс-служба.

По словам депутата, внедрение в ОСАГО принципа мониторинга движения также удешевит страхование для аккуратных водителей.

Минфин и ЦБ России сейчас готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, Центробанк предлагает расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента "возраст-стаж" (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.