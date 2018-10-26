Дожди в пострадавших от стихии районах Кубани будут идти до конца пятницы

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Дожди в районах Кубани, пострадавших от подтопления, будут идти до конца пятницы, с субботы ожидается их прекращение и повышение температуры, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщалось ранее, ЧС в Краснодарском крае введено в Апшеронском и Туапсинском районах, а также Сочи.

"Там ожидаем осадки умеренные, в горной части могут быть сильные ещё сегодня вечером. Начиная с завтрашнего дня ожидаем прекращения осадков, небольшое повышение температуры", — сообщила РИА Новости начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгения Чечетка.

Она отметила, что дожди ожидаются по всей территории края. Преимущественно сильные пройдут в предгорьях, где они возможны в сочетании с мокрым снегом.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.