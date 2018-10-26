Нас не поссорить: хозяева латышского ресторана в Крыму запустили флешмоб

РИГА, 25 окт – РИА Новости. Хозяева ресторана латышской кухни в Крыму запустили флешмоб под названием #народылатвииироссиивместе, сообщает Sputnik Латвия.

"Добрый день, меня зовут Виктория, я владелица ресторана JūRa в Севастополе — это ресторан латышской национальной кухни. Многие из вас, наверно, слышали о том, что творится в СМИ по поводу открытия этого ресторана", — этими словами ресторатор Виктория Сысолятина из Риги начала свой видеоролик, посвященный флешмобу.

Виктория рассказала, что приехала из Латвии, что она урожденная лиепайчанка и в Крым привезла "частичку своего дома", которой она хотела поделиться с новым местом своей жизни, полюбившимся ей не меньше, чем Рига и Лиепая.

Виктория пояснила, что захотела показать жителям полуострова культуру, обычаи Латвии, угостить их теми блюдами, которые традиционно готовят на латышские праздники и которые латвийцы считают одной из визитных карточек своей страны.

"Я хотела сказать, что я вне политики, ресторан вне политики. Мне грустно, что так происходит. Но пока политики спорят, кухня должна объединять людей, сближать", — добавила она.

"В канун празднования Дня народного единства в России мне бы хотелось предложить всем флешмоб. Снимите видео или сделайте селфи с хештегом #народылатвииироссиивместе. Таким образом мы покажем, что мы едины и нас сложно поссорить", — предложила Виктория, выразив надежду на то, что эта идея не останется без поддержки.

Как отмечает Sputnik, открытие латышского ресторана JūRa в российском Крыму стараниями латвийской прессы превратилось в грандиозное событие. Владельцев ресторана назвали "объектами российской пропаганды". За хозяев ресторана взялась латвийская Полиция безопасности. Спецслужба инициировала проверку "частички Латвии" в Крыму.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 25 октября, в ходе своего еженедельного брифинга ответила на вопрос Sputnik о нашумевшей в прессе ситуации, сложившейся вокруг латышского ресторана в Крыму, и заявила, что в том случае, если Латвия продолжит давить на владельцев JūRa, за этим вопросом необходимо будет более тщательно проследить.

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