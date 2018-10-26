Население Туапсе полностью обеспечено питьевой водой, заверили власти

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Пострадавшее от подтопления население Туапсинского района Кубани обеспечено бесплатной питьевой водой на 100%, сообщила РИА Новости главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ райадминистрации Оксана Иванкова.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в пострадавшем от стихии Туапсе растет цена на воду. Кроме того, люди жалуются, что им раздают техническую воду, которую нельзя пить.

"Сейчас что угодно вообще пишут. И не понятно, из каких побуждений… Стоят в свободном доступе, вот у нас возле администрации люди идут свободно набирают из этих ёмкостей… Информация стопроцентная, что абсолютно все пострадавшие от подтопления обеспечены питьевой водой. Вот такая информация официальная. Причём не просто официальная, она реальная… Конечно, бесплатной… Я не Роспотребнадзор (чтобы судить о качестве воды). Естественно, мы кипятим… Я дома сама кипячу, потому что я понимаю, что мы в режиме ЧС", — сказала собеседница агентства.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.