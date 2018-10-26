Две трети россиян выступают за пересмотр Конституции, показал опрос

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Конституция РФ сегодня нуждается в том, чтобы ее пересмотрели, такое мнение высказали 66% россиян, при этом о том, что положения документа сегодня нарушаются, заявляют 69% опрошенных, говорится в исследовании фонда "Общественное мнение".

Респондентам был задан вопрос: "Время от времени высказываются и обсуждаются предложения о внесении в Конституцию России различных поправок. Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать конституцию, вносить в нее поправки?"

Ответ "следует" дали 66% россиян, в то время как пять лет назад, в декабре 2013 года, таких было 44%. Ответ "не следует" дали 20% (в 2013 году этот показатель был 25%). Затруднились ответить 14% (в 2013 году таких было 31%).

Кроме этого, респондентов спросили: "Одни считают, что конституцию следует периодически пересматривать в соответствии с требованиями времени. Другие считают, что конституцию следует пересматривать только в исключительных случаях. С каким мнением – с первым или вторым – вы согласны?"

С тем, что документ нужно периодически пересматривать, согласны 54% опрошенных (в 2013 году таких было 48%), о том, что нужно пересматривать конституцию только в исключительных случаях, заявили 34% респондентов (29% в 2013 году). Затруднились ответить 13% участников исследования (пять лет назад этот показатель был 22%).

В рамках исследования россиянам был также задан следующий вопрос: "Как вы думаете, сегодня конституция нарушается или не нарушается? И если нарушается, то часто или редко?"

Согласно данным опроса, 69% респондентов считают, что конституция нарушается, при этом 46% отметили, что это происходит часто, 23% сказали, что такое бывает редко (в 2013 году данное соотношение было 52% и 8% соответственно). Затруднились ответить 23% (пять лет назад таких было 29%). © РИА Новости / Саид Царнаев Перейти в фотобанк Почти 40% россиян никогда не читали Конституцию, показал опрос

Опрос "ФОМнибус" проходил 20–21 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем приняли участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее в интервью "Российской газете" заявил, что в Конституции РФ есть недостатки, но их можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков он назвал недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По его мнению, недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Валерия Зорькина, заявил, что Кремль не ведет никакой работы в плане точечных изменений в Конституцию РФ и воспринимает это как личную экспертную точку зрения Зорькина.