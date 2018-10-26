МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток из Крыма проиграл 1,3 миллиона рублей, взятых без спроса у отца, в онлайн-рулетку, по подозрению в мошенничестве задержан 18-летний житель Новосибирска, сообщается на сайте МВД по республике.
Отмечается, что оперативники установили личность подозреваемого, им оказался безработный 18-летний житель Новосибирска. Сообщается, что причастность подозреваемого подтверждается признательными показаниями и показаниями свидетелей. Кроме того, при обыске была изъята оргтехника и банковская карта, на которую поступали деньги.
Заведено дело по статье "мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.