В "Яндексе" назвали условия появления беспилотных автомобилей на дорогах

СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Перед появлением беспилотных автомобилей на российских дорогах нужно принять необходимую нормативную базу и создать карту высокой четкости городов РФ, сообщил журналистам директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса" Артем Фокин.

"Чтобы мы могли массово вводить такие машины на улицах городов, нам нужно сначала сделать карты высокой четкости этих городов, опять же с помощью подобных автомобилей. После этого карты нужно чётко проанализировать, прописать всю базу алгоритмов, чтобы робот знал все дороги и особо не задумывался. Чтобы все развязки и какие-то сложные ситуации были заранее просчитаны и компьютер знал, как на них реагировать. Тут все зависит от того, насколько быстро будет сформирована нормативная база по допуску автомобилей с высокой степенью автоматизации на дороги общего пользования", — пояснил Фокин.

Он добавил, что в настоящий момент "Яндекс" в рамках инициативы "Автонет" вместе с другими игроками автомобильной отрасли и сотрудниками ГИБДД разрабатывает инициативы по созданию нормативной базы. В случае их принятия компания обещает "достаточно быстро" начать создавать карту высокой четкости всех крупных, а потом и остальных городов.

По словам главы ГИБДД РФ Михаила Черникова, введение интеллектуальных систем в машины позволит минимизировать риски ДТП на дорогах, так как человеческий фактор является основной причиной аварий.

"Это будущее, и это будущее не где-то через 50 лет, а уже послезавтра. Вот это будем выдвигать. У нас не одна площадка занимается высокоинтеллектуальными системами — есть площадка МАДИ, в Татарстане. У "Яндекса" большая система, но то, что я увидел, сделано на несколько шагов вперед для обеспечения безопасности. Мы с вами идём к минимизации рисков и к снижению большого количества жертв", — подчеркнул Черников на Всероссийском семинаре-совещании руководителей УГИБДД регионов России.

"Яндекс" при работе над этим автомобилем создал алгоритмику и программное обеспечение для решения проблемы безопасности беспилотного вождения. Также разработаны конфигурации сенсоров — лазерные длинномеры, по шесть камер и радаров, которые обеспечивают постоянный обзор всеми типами сенсоров на 360 градусов. На расстоянии до 200 метров от машины распознаются все объекты, определяется их скорость, а также точно предсказывается направление движения объектов в ближайшие секунды. Интеллектуальная система прокладывает наиболее оптимальный и безопасный маршрут для автомобиля с учётом действующих правил дорожного движения, ограничений на данном участке и дорожных условий.

"Яндекс" работает над технологией беспилотного авто с 2016 года. Летом 2017 года компания провела испытание беспилотного автомобиля. После этого, в феврале 2018 года, беспилотник "Яндекса" впервые проехал по Москве, а в июне — преодолел расстояние от Москвы до Казани (почти 800 километров). В настоящий момент у компании в наличии 10 подобных авто.

Ранее ГИБДД РФ обнародовала проекта плана реализации Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-24 годы. Согласно документу, Госавтоинспекция предлагает разработать правовую основу применения беспилотных технологий управления транспортными средствами на российских дорогах в ближайшие семь лет.