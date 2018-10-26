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В "Яндексе" назвали условия появления беспилотных автомобилей на дорогах

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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобили Яндекс.Такси. Архивное фотоАвтомобили Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Перед появлением беспилотных автомобилей на российских дорогах нужно принять необходимую нормативную базу и создать карту высокой четкости городов РФ, сообщил журналистам директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса" Артем Фокин.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Чтобы мы могли массово вводить такие машины на улицах городов, нам нужно сначала сделать карты высокой четкости этих городов, опять же с помощью подобных автомобилей. После этого карты нужно чётко проанализировать, прописать всю базу алгоритмов, чтобы робот знал все дороги и особо не задумывался. Чтобы все развязки и какие-то сложные ситуации были заранее просчитаны и компьютер знал, как на них реагировать. Тут все зависит от того, насколько быстро будет сформирована нормативная база по допуску автомобилей с высокой степенью автоматизации на дороги общего пользования", — пояснил Фокин.

Он добавил, что в настоящий момент "Яндекс" в рамках инициативы "Автонет" вместе с другими игроками автомобильной отрасли и сотрудниками ГИБДД разрабатывает инициативы по созданию нормативной базы. В случае их принятия компания обещает "достаточно быстро" начать создавать карту высокой четкости всех крупных, а потом и остальных городов.

По словам главы ГИБДД РФ Михаила Черникова, введение интеллектуальных систем в машины позволит минимизировать риски ДТП на дорогах, так как человеческий фактор является основной причиной аварий.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Это будущее, и это будущее не где-то через 50 лет, а уже послезавтра. Вот это будем выдвигать. У нас не одна площадка занимается высокоинтеллектуальными системами — есть площадка МАДИ, в Татарстане. У "Яндекса" большая система, но то, что я увидел, сделано на несколько шагов вперед для обеспечения безопасности. Мы с вами идём к минимизации рисков и к снижению большого количества жертв", — подчеркнул Черников на Всероссийском семинаре-совещании руководителей УГИБДД регионов России.

"Яндекс" при работе над этим автомобилем создал алгоритмику и программное обеспечение для решения проблемы безопасности беспилотного вождения. Также разработаны конфигурации сенсоров — лазерные длинномеры, по шесть камер и радаров, которые обеспечивают постоянный обзор всеми типами сенсоров на 360 градусов. На расстоянии до 200 метров от машины распознаются все объекты, определяется их скорость, а также точно предсказывается направление движения объектов в ближайшие секунды. Интеллектуальная система прокладывает наиболее оптимальный и безопасный маршрут для автомобиля с учётом действующих правил дорожного движения, ограничений на данном участке и дорожных условий.

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© Fotolia / Jaan
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"Яндекс" работает над технологией беспилотного авто с 2016 года. Летом 2017 года компания провела испытание беспилотного автомобиля. После этого, в феврале 2018 года, беспилотник "Яндекса" впервые проехал по Москве, а в июне — преодолел расстояние от Москвы до Казани (почти 800 километров). В настоящий момент у компании в наличии 10 подобных авто.

Ранее ГИБДД РФ обнародовала проекта плана реализации Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-24 годы. Согласно документу, Госавтоинспекция предлагает разработать правовую основу применения беспилотных технологий управления транспортными средствами на российских дорогах в ближайшие семь лет.

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