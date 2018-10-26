Топилин прокомментировал свое заявление по росту зарплат в России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал свое высказывание о беспрецедентном росте зарплат в РФ, отметив, что хорошие новости надо оценивать позитивно.

Ранее Топилин, выступая на правительственном часе, заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами и в реальном, и в номинальном выражении. Это высказывание вызвало активное обсуждение в обществе.

"Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно", — заявил Топилин в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше", — добавил он.

По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%.