Топилин прокомментировал свое заявление по росту зарплат в России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал свое высказывание о беспрецедентном росте зарплат в РФ, отметив, что хорошие новости надо оценивать позитивно.
"Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно", — заявил Топилин в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше", — добавил он.
По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%.