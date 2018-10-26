Форум журналистов-экологов Баренц-региона пройдет в Мурманске и Киркенесе

МУРМАНСК, 26 окт — РИА Новости. Форум журналистов-экологов "ЭКО-Медиа-Барентс-2018" для СМИ стран Баренц-региона, в ходе которого пройдут дискуссии, презентации и доклады по актуальным проблемам современных медиа, пишущих об экологии, пройдет в Мурманске и приграничном с РФ норвежском Киркенесе 29-31 октября, говорится в пресс-релизе организаторов форума.

Организаторами форума "ЭКО-Медиа-Барентс-2018" выступили Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", АНО "ПОМОР" совместно с профильным комитетом Общественной Палаты РФ, Союзом журналистов России, Министерством природных ресурсов РФ и администрацией Мурманской области при поддержке ведущих СМИ России.

Как пояснили организаторы, актуальность выбранного формата определяется тем, что решение перспективных экологических задач, имеющих принципиальное значение для стран Баренцева региона, все чаще привлекает особое, пристальное внимание региональных СМИ.

"Однако приходится констатировать, что основные медиаторы общественного мнения — средства массовой информации России, Норвегии и других стран Баренцева региона, в отличие от научного сообщества, с трудом находят точки соприкосновения, что крайне негативно сказывается на качестве и структуре информации и формирует неверное общественное мнение", — отмечают организаторы.

По их мнению, международный журналистский форум должен стать ступенькой для выхода из информационного кризиса и новой формой традиционного диалога СМИ всех стран Баренцева региона в процессе обсуждения экологических задач.

Среди тем, которые планируется обсудить на форуме — экологическая журналистика в современных медиа, экологические проблемы Баренцева региона, Россия глазами иностранных медиа, специфика "арктической" журналистики и многие другие. Также в Мурманске пройдет программа школы юного журналиста — "Журналист-эколог Баренцева региона". В Мурманске форум пройдет 29 и 30 октября, а в заключительный день участники встретятся в норвежском Киркенесе.