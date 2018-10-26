"Аэрофлот" перевезет пассажиров поездов, задержанных на Кубани

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" по соглашению с Федеральной пассажирской компанией ("дочка" РЖД, осуществляющая перевозки пассажиров в дальнем следовании), перевезет пассажиров поездов, задержанных из-за наводнения в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"По соглашению с ФПК "Аэрофлот" перевезет пассажиров задержанных поездов из-за стихии в Краснодарском крае. За более детальной информацией по перевозке пассажиров просим обращаться в ФПК", — сообщили в авиакомпании.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за серьезного наводнения в регионе. РЖД в пятницу сообщили о частичном восстановлении движения.

ФПК ранее в пятницу сообщила, что за свой счет покупает авиабилеты для пассажиров поездов, задержанных на Кубани. Уже куплены билеты для 53 человек.