Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи со смертью Караченцова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи с кончиной Николая Караченцова, сообщили РИА Новости их представители.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где актер служил много лет.

"На "России 1" — спецвыпуск Малахова "Мы тебя никогда не забудем…" — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

Телеканал "ТВ Центр" в пятницу вечером покажет документальный фильм "Николай Караченцов. Нет жизни до и после…" Как отметили в пресс-службе телеканала, в фильме народного артиста будут вспоминать его коллеги — Инна Чурикова, Михаил Боярский, Елена Шанина, Елена Коренева, Армен Джигарханян, Максим Дунаевский, Евгений Киндинов, Владимир Васильев, Людмила Поргина, Алла Сурикова, Владимир Бортко, Ежи Штур и другие.

Пятый канал также меняет сетку вещания. "В связи с известием о смерти Николая Караченцова Пятый канал меняет сетку вещания. Сразу вслед за выпуском новостей в 13.00 в эфире нашего телеканала будет показан документальный фильм о Николае Караченцове", — сообщается на сайте телеканала.