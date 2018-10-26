В центре Вишневского рассказали об операциях, сделанных пациенткам из Керчи

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Операции пострадавших, эвакуированных из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, длились около 8 часов, рассказал в интервью РИА Новости директор центра Амиран Ревишвили.

"Операции начались в 19.00 и закончились к 3.00 часам ночи. Работали 2 операционные бригады – абдоминальные хирурги, травматологи-ортопеды, сосудистые хирурги – все вместе. Мы удаляли осколки – гвозди, болты, была удалена поврежденная часть толстого кишечника и ушита рана печени и остановлено кровотечение. Второй пациентке с оскольчатыми переломами костей голени был проведен остеосинтез, были перевязаны и ушиты поврежденные сосуды", — сказал Ревишвили.

Он напомнил, что доставили пациенток санавиацией, в эвакуации участвовали в том числе и сотрудники центра.

Наличие всего необходимого и опыт спасения самых тяжелых пациентов повлиял на решение эвакуировать пострадавших из Керчи именно в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, уточнил Ревишвили.

"Надо сказать, что на месте, в Керчи было сделано все необходимое. Нам уже пришлось выполнять более длительные операции с использованием сложных технологий", — пояснил директор центра.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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