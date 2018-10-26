В Казани пройдет конкурс "Краса студенчества России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Конкурс "Краса студенчества России-2018" пройдет в Казани с 18 по 23 ноября, сообщается на сайте программы "Российская студенческая весна".

Конкурс "Краса студенчества России" — проект, в котором красота представлена как совокупность интеллектуальных, спортивных, творческих способностей и внешних данных участниц. Конкурс проводится с 2014 года в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна".

"С 18 по 23 ноября в Казани вся Россия станет свидетелем битвы за корону самой талантливой студентки страны. На интеллектуальном ринге сойдутся представительницы 40 регионов Российской Федерации. Состязаться в конкурсах на эрудицию, импровизацию, знание истории, литературы и искусства будут студентки 70 образовательных организаций", — говорится в сообщении.

На участие в конкурсе было подано 100 заявок из 46 регионов. Участницам необходимо было успешно пройти заочный этап, который включал в себя оценку портфолио, подтверждающего достижения в культурно-массовой, творческой, общественной деятельности, а также тестирование на знание истории России и конституции РФ.

Основные этапы конкурса пройдут 18 и 19 ноября. Девушкам предстоит пройти конкурс творческих номеров, написать эссе, представить самопрезентацию и принять участие в деловой игре. Финальное шоу состоится 22 ноября.

В 2017 году обладательницей титула "Краса студенчества России – 2017" стала студентка Дальневосточного юридического института МВД России Людмила Блинникова.