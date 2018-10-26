В Госдуму внесли поправки к законопроекту о любительской рыбалке

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство представило профильному комитету Госдумы третий вариант поправок ко второму чтению законопроекта о реформе любительской рыбалки. Об этом "Российской газете" сообщил глава комитета Николай Николаев.

Документ предусматривает упразднение участков для платной рыбалки и создание перечня отдельных видов рыб, для улова которых потребуется именное разрешение. Как отметил депутат, при формировании списка будут учитываться "ценность видов водных биоресурсов, их значение", в том числе для "жизнедеятельности населения".

Глава комитета также отметил, что содержащиеся в поправках запреты и ограничения фактически дублируют действующие законы — например, по части использования для рыбалки взрывчатых и химических веществ, которые и так запрещены.

При этом в документе есть и новые предписания. Так, запрещаются оборот жаберных сетей и подводная охота с использованием электронных средств для обнаружения рыбы.

Согласно поправкам, в Сибири и на Дальнем Востоке (регионах, где многие люди живут за счет рыбалки) можно будет ловить рыбу сетями для собственных нужд. При этом не придется платить за вылов, но нужно будет маркировать сети и регистрировать их в специальном реестре, добавил Николаев.