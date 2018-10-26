МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Москвич выиграл в лотерею более девяти миллионов рублей благодаря числам, которые увидел во сне, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Столото".
По словам самого Матвеева, он целый год использовал увиденные во сне числа в разных лотереях, добавляя при этом даты рождения близких.
"Иногда выигрывал небольшие суммы. Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз", — признался он.
"Вместе с супругой они уже решили, как потратить выигрыш. В первую очередь Матвеевы купят новый автомобиль и сделают ремонт в квартире. Также всей семьей вместе с четырехлетней дочкой Таней планируют поехать в путешествие по России", — уточнили в пресс-службе.