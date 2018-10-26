Вещий сон помог москвичу выиграть в лотерею более 9 миллионов рублей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Москвич выиграл в лотерею более девяти миллионов рублей благодаря числам, которые увидел во сне, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Столото".

"Вещий сон увидел 39-летний Илья Матвеев из Москвы. Мужчине приснилась победа в лотерею. Он отчетливо запомнил два выигрышных числа: 8 и 33. Именно они и принесли ему победу в 9260-м тираже "Гослото "5 из 36". Счастливчик выиграл 9 237 768 рублей", — сообщили в пресс-службе.

По словам самого Матвеева, он целый год использовал увиденные во сне числа в разных лотереях, добавляя при этом даты рождения близких.

"Иногда выигрывал небольшие суммы. Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз", — признался он.

Как уточнили в "Столото", Илья работает в сфере продаж холодильного оборудования для предприятий.

"Вместе с супругой они уже решили, как потратить выигрыш. В первую очередь Матвеевы купят новый автомобиль и сделают ремонт в квартире. Также всей семьей вместе с четырехлетней дочкой Таней планируют поехать в путешествие по России", — уточнили в пресс-службе.