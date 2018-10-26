Глава телекомпании в Югре объяснил вещание на украинском языке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Телезрители в Ханты-Мансийском автономном округе хотят слышать родную речь, представители разных национальностей обращаются с просьбами о трансляции каналов на своих языках, в том числе на украинском, сообщил РИА Новости генеральный директор телекоммуникационной компании "Данцер" Александр Данцер.

Компания предоставляет доступ к телевещанию и интернету в восточных районах ХМАО, в частности, городах Нижневартовск и Когалым. В списке доступных каналов есть и украинский "Интер плюс".

По мнению Данцера, при принятии решений, бизнесмен должен опираться на факты, а не на различные негативные мнения, муссирующиеся в обществе.

"Есть люди, которые желают видеть телеканалы, слышать там родной язык. Есть контент, например, украинский телеканал, и я вот даже не помню, передается ли через него какой-либо антисоциальный настрой. Мы стараемся внести вклад в жизнь государства со своей стороны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в компании есть сотрудник, который внимательно следит за обращениями со стороны аудитории, и нередко бывают просьбы от представителей разных национальностей включить в пакет вещания телеканалы на различных языках.

"Это не только Украина, Белоруссия. Есть обращения от изучающих иностранные языки, чтобы появился канал на английском. Отвечающий за контент сотрудник изучает эти обращения, и если какая-то группа на территории желает — мы стараемся пойти навстречу. Мы просто пытаемся сделать так, чтобы клиенты получали то, что хотят, но также руководствуемся разумностью", — добавил Данцер.

Вопрос поддержки родных языков народов России рассмотрят среди прочих сегодня в Ханты-Мансийске на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям, которое проведет Владимир Путин.