"Лига отцов Якутии" предложит объявить 2020 год в России Годом семьи

ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Общественная организация "Лига отцов Якутии" выступит с инициативой объявить 2020 год в России Годом семьи, сообщил РИА Новости председатель лиги Айхал Габышев.

По его мнению, главной идеологией в стране должно стать возрождение и укрепление института семьи.

"Президент России Владимир Путин в своих выступлениях говорит о том, что семьи должны быть окружены общественным вниманием, и именно в семье мы должны видеть наше национальное достояние. В преддверии празднования Дня народного единства 4 ноября Лига отцов Якутии инициирует идею объявить 2020 год в России Годом семьи", — сказал Габышев.

Государственная политика должна быть направлена не столько на повышение качества жизни каждого отдельного гражданина, сколько на повышение качества жизни каждой российской семьи, считают в лиге.

"Все начинается с семьи. Семьи создают поселки, поселки объединяются в районы, районы образуют субъекты, а субъекты формируют государство", — добавил общественник.

Ранее общественная организация "Лига отцов Якутии" внесла в комитет по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ предложение об учреждении Дня отцов в России. День отца празднуется в 20 субъектах России. Депутаты Госдумы 23 октября отклонили проект об установлении в России нового праздника.

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