Путин подписал указ о Фонде сохранения и изучения родных языков народов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства, постановляю… Считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

Также документом устанавливается, что учредителями Фонда являются Минпросвещения России и федеральное агентство по делам национальностей.

"Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации", — отмечается в документе.

Согласно указу, учредителям фонда в трехмесячный срок нужно утвердить его устав.

Также правительству поручено за три месяца утвердить составы правления и попечительского совета Фонда, а также обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого фонду, и передачу указанного имущества. Кроме того, обеспечить размещение фонда в Москве и его финансирование, начиная с 2019 года, за счет федерального бюджета.

Указ вступает в силу со дня его подписания.