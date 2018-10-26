МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
Также документом устанавливается, что учредителями Фонда являются Минпросвещения России и федеральное агентство по делам национальностей.
"Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации", — отмечается в документе.
Также правительству поручено за три месяца утвердить составы правления и попечительского совета Фонда, а также обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого фонду, и передачу указанного имущества. Кроме того, обеспечить размещение фонда в Москве и его финансирование, начиная с 2019 года, за счет федерального бюджета.
Указ вступает в силу со дня его подписания.