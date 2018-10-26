Застрявшие в поезде в Туапсе дети из Ставрополья вернулись домой

НАЛЬЧИК, 26 окт — РИА Новости. Участники детского ансамбля, которые находились в задержанном из-за сложных погодных условий в Туапсе поезде, вернулись домой на автобусе, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что группа воспитанников детской хореографической школы Ставрополя в сопровождении взрослых возвращалась на поезде после конкурса из Сочи. В ночь на 25 октября из-за сложной погодной ситуации произошла задержка движения поезда. Для возвращения детей и взрослых в Туапсе был направлен автобус, на место из Ставропольского края выехала группа сотрудников МЧС.

"Участники ансамбля благополучно вернулись домой. На всем протяжении пути с ребятами находился психолог регионального ГУ МЧС. Проблем со здоровьем у детей нет", — говорится в сообщении.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Движение почти 40 пассажирских поездов задержано, по уточненным данным, в Туапсинском районе и Сочи Краснодарского края из-за обильных осадков и схода селевых потоков.