В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в керченском колледже

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Состояние 24 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в керченском колледже, госпитализированных в лечебные учреждения на полуострове, стабильное и опасений не вызывает, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"В больницах Симферополя и Керчи остаются на стационарном лечении 24 человека, пострадавшие в колледже в Керчи. Состояние всех стабильное", — сообщили в ведомстве.

В региональном минздраве отметили, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика в выздоровлении.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.