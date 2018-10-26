В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Состояние 24 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в керченском колледже, госпитализированных в лечебные учреждения на полуострове, стабильное и опасений не вызывает, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В региональном минздраве отметили, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика в выздоровлении.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.