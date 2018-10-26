Суд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на блокировку мессенджера Telegram, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в президиум", — сказала она.

В решении судья Мосгорсуда указывает, что невозможность предоставить ключи шифрования не является основанием для неисполнения закона.

Ссылки авторов жалобы на тайну переписки судья также признала несостоятельными, поскольку информация, необходимая для декодирования сообщений, не составляет охраняемой конституцией тайны.

Блокировка Telegram в России

Ранее в ФСБ неоднократно сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался через Telegram. Именно на это обстоятельство упирают в ведомстве.

В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.

В конце августа Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.