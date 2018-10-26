В Роскачестве рассказали, как выбрать теплую верхнюю одежду

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества рассказали, какая одежда быстрее согреет зимой, имеет ли значение ее размер, какая ткань выдержит перепады температур, а также о достоинствах и недостатках синтетического или натурального наполнителя.

"Изделия с синтетическим наполнителем достаточно просты в уходе: их легко стирать и сушить, так как синтетические волокна поглощают воду в минимальных количествах. Миграция наполнителя — то есть, когда наполнитель "лезет" наружу — практически отсутствует, а также он не сбивается в комки", — говорится в рекомендациях организации.

Кроме того, изделия с синтетическим наполнителем не вызывают аллергию. По данным специалистов, изделия с наполнителем из пуха или пухо-перовой смеси вызывают сложности при стирке и сушке. При намокании пух образует комки и долго высыхает. При выборе пуховика эксперты рекомендуют обратить внимание на соотношение пуха и пера: чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее.

"Предотвратить миграцию пуха может правильная простежка куртки – лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями установлено на отметке 15 сантиметров. Это позволяет наполнителю равномерно распределяться по всему объему куртки и, следовательно, обеспечить длительные эксплуатационные свойства изделия", — отмечают эксперты.

Они также обращают внимание на то, что для сохранения тепловых свойств пуховика ткани для верха должны быть водо- и ветронепроницаемыми. Ткани при перепадах температуры должны быть также воздухо- и паропроницаемыми, то есть они должны пропускать сквозь себя излишнее тепло, не давая превращать его во влагу.

Что касается размера, куртка не должна стеснять движения, иначе это приведет к поломке фурнитуры. При выборе размера необходимо учесть, что куртка надевается еще на какую-либо одежду, напоминают авторы. Надежнее всего остановить свой выбор на застежке-молнии, она плотно скрепляет борта куртки, что позволяет сохранить тепловые свойства.