В Роскачестве рассказали, как выбрать теплую верхнюю одежду

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества рассказали, какая одежда быстрее согреет зимой, имеет ли значение ее размер, какая ткань выдержит перепады температур, а также о достоинствах и недостатках синтетического или натурального наполнителя.
Кроме того, изделия с синтетическим наполнителем не вызывают аллергию. По данным специалистов, изделия с наполнителем из пуха или пухо-перовой смеси вызывают сложности при стирке и сушке. При намокании пух образует комки и долго высыхает. При выборе пуховика эксперты рекомендуют обратить внимание на соотношение пуха и пера: чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее.
"Предотвратить миграцию пуха может правильная простежка куртки – лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями установлено на отметке 15 сантиметров. Это позволяет наполнителю равномерно распределяться по всему объему куртки и, следовательно, обеспечить длительные эксплуатационные свойства изделия", — отмечают эксперты.
Что касается размера, куртка не должна стеснять движения, иначе это приведет к поломке фурнитуры. При выборе размера необходимо учесть, что куртка надевается еще на какую-либо одежду, напоминают авторы. Надежнее всего остановить свой выбор на застежке-молнии, она плотно скрепляет борта куртки, что позволяет сохранить тепловые свойства.