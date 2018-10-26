Стал известен срок окончания выдачи новых полисов ОМС в 2018 году

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Получить новый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно до 1 ноября, сообщается на сайте московского городского фонда ОМС.
"Московский городской фонд ОМС информирует всех застрахованных лиц о законном праве сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября. Напомним, что сменить страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион", — говорится в сообщении.
Согласно данным, из 12,3 миллиона застрахованных по ОМС в Москве 5,8 миллиона человек пользуются полисом нового образца, а 6,5 миллиона имеют на руках "старый" полис.
Кроме того, "Российская газета" сообщила, что обмен возобновится только с 1 января 2019 года.