В Госдуме оценили идею об изменении тарифов на общественный транспорт

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Серпер рассказал, что положительно относится к инициативе Минтранса РФ по возможному введению тарифов, зависящих от пиков пассажиропотока.

Новые проездные на общественный транспорт, где оплата проезда не будет зависеть от числа пересадок, маршрутов и видов транспорта, а также тарифы, зависящие от пиков пассажиропотока, могут появиться в России. Минтранс РФ подготовил проект плана мероприятий по реализации стратегии развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта России до 2030 года.

"Я положительно отношусь к такой инициативе. Считаю, что есть целесообразность. Наверняка, это уже может быть подтверждено какими-то расчетами о том, что бы было удобнее, чтобы не было каких-то переплат", — сказал РИА Новости Серпер.