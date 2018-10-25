Роскомнадзор оштрафует Google за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Поисковик Google не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, компания будет оштрафована на 500-700 тысяч рублей, сообщает Роскомнадзор.

"Google не выполнил российское законодательство и будет оштрафован… Поисковик по требованию Роскомнадзора в течение 30 дней должен подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС). По истечении трех рабочих дней поисковая система должна начать фильтровать результаты поиска", — говорится в сообщении.

"За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Ранее Роскомнадзор направил в компанию Google требование о подключении к федеральной государственной информационной системе. При осуществлении контроля Роскомнадзором зафиксирован факт неисполнения компанией Google обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе. Роскомнадзором будут приняты меры реагирования в соответствии с КоАП РФ", — добавили в ведомстве.

В пресс-службе Google воздержались от комментариев.

Власти РФ с 26 сентября получили право штрафовать операторов поисковых систем за неисполнение обязанности прекратить выдачу сведений обо всех интернет-ресурсах с информацией, доступ к которой в РФ ограничен.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были подписаны президентом РФ 27 июня. В ноябре 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами и анонимайзерами доступа к запрещенным ресурсам. В противном случае они будут заблокированы сами. Кроме того, закон возлагает на поисковые системы обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы. В настоящее время к ФГИС, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, подключены поисковики Mail.Ru, "Спутник" и "Яндекс".