Кузнецова предложила упростить процедуру оформления инвалидности для детей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предлагает упростить и оптимизировать процедуру сбора документов для оформления медицинского заключения о состоянии здоровья детей-инвалидов.

"Для нас является важным вопрос по прохождению детьми медико-социальной экспертизы… Мы направили свои предложения в соответствующие ведомства и направили их в регионы", — сообщила Кузнецова в четверг на открытии форума "Современные тенденции защиты прав инвалидов".

По ее словам, необходимо, чтобы сбор всех данных и освидетельствование врачами занимали не более одного дня.

В пресс-службе уполномоченного пояснили РИА-Новости, что в аппарат детского омбудсмена поступают жалобы от родителей детей-инвалидов на трудности в прохождении медицинской экспертизы, на огромное количество врачей и время, которое занимает вся процедура.

"В настоящий момент процедура документов на присвоение этой категории "ребёнок-инвалид" начинается со сбора справок от педиатра, невролога, психиатра…. обойти их, если нет всех специалистов в поликлинике, не получится за один день", — сообщили в аппарате Кузнецовой.

В пресс-службе добавили, что когда все справки получены, нужно прийти на приём к заведующей детской поликлиникой для оформления итогового заключения. Особенно это трудно, если ребёнок не может передвигаться самостоятельно.

"Трудности возникают в передвижении. То, что мама вынуждена, в буквальном смысле, на руках носить ребёнка по всем этим врачам больницам. Это очень непростая процедура, когда ребёнок не передвигается самостоятельно", — отметили в аппарате.