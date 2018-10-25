Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время посещения международного детского центра Артек в Крыму. Архивное фото

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время посещения международного детского центра Артек в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Международный детский центр "Артек" примет 300 учащихся керченского колледжа на следующей неделе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава республики в четверг провел в Керчи встречу с родственниками погибших и пострадавших при трагических обстоятельствах в керченском политехническом колледже.

"В начале совещания глава Крыма сообщил, что с начала следующей недели в международный детский центр "Артек" будут отправлены 300 несовершеннолетних учащихся колледжа", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Около 100 человек будут отправлены на три недели в санаторно-курортные комплексы Крыма, входящие в республиканское госпредприятие "Солнечная Таврика".

Ране сообщалось, что 20 семей погибших в результате трагедии получили выплаты на общую сумму 39,5 миллионов рублей.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.