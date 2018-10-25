Минобрнауки поддержало всероссийскую контрольную "Выходи решать!"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования поддержало проведение всероссийской физико-математической контрольной "Выходи решать!", которая пройдет 17 ноября.

"Всероссийская контрольная призвана привлечь внимание широких слоев населения, студенчества и учащихся старших классов к техническим наукам, физико-математическому и IT-образованию и пройдет одновременно по всей России в субботу, 17 ноября. Задачи по физике, математике и информатике разработаны методическими комиссиями, состоящими из преподавателей ведущих университетов страны на базе материалов Заочной физико-технической школы МФТИ", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что участникам будут предложены задачи на уровне 8-9 класса общеобразовательной программы по физике, математике и информатике. Контрольную можно будет написать по одному, двум или трем предметам сразу, в каждой дисциплине будет по пять заданий, а решить их можно будет в режиме онлайн или на одной из аккредитованных площадок. В Москве такой площадкой будет Дворец пионеров на Воробьёвых горах.

Как отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, для преодоления дефицита кадров в технических и инженерных областях необходимо популяризировать точные науки, поэтому министерство в целом очень приветствует инициативу проведения таких проверок знаний.

Всероссийская контрольная "Выходи решать!" пройдет уже во второй раз, в 2017 году в ней приняли участие свыше 35 тысяч участников, которые решали задания на 80 площадках в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Австрии, Германии, Китае и Великобритании.