В НИИ им. Рошаля рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Керчи

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Положительная динамика наблюдается в состоянии пострадавших в Керчи, доставленных в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, четверо остаются в состоянии средней тяжести, трое — на ИВЛ и один пациент переведен на самостоятельное дыхание, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения со ссылкой на директора института Валерия Митиша.

"Одного ребенка, находящегося на аппарате ИВЛ, перевели на самостоятельное дыхание, три девочки остаются на искусственной вентиляции легких. Еще четыре девочки находятся в состоянии средней тяжести. В целом, по состоянию детей наблюдается положительная динамика. Идет плановая работа по лечению. Врачами института выполняются хирургические вмешательства. Проводятся необходимые исследования для оценки динамики происходящих процессов", — сказал Митиш.

Он уточнил, что всего в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проходят лечение восемь девочек-подростков, пострадавших в Керчи.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.