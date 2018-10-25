В Госдуме займутся анализом законодательства после трагедии в Керчи

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции создал рабочую группу по анализу законодательства и правоприменительной практики в сфере деятельности частных охранных предприятий и контроля за оборотом оружия после стрельбы в колледже в Керчи.

С соответствующей идеей ранее выступил член комитета, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он отмечал, что трагедия в Керчи свидетельствует о необходимости детально изучить действующее законодательство в сфере контроля за оборотом оружия, вопросов выдачи оружия и так далее. Хинштейн заявлял, что наработки в этой сфере есть и у представителей Росгвардии.

Как сообщил на заседании в четверг первый зампред комитета Эрнест Валеев, рабочую группу возглавит председатель комитета Василий Пискарев. Валеев также пригласил в состав группы всех заинтересованных депутатов.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.