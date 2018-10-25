Стало известно меню депутата, решившего прожить на 3,5 тысячи рублей

САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, рассказал, что в его меню в четверг вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, а также карамель и яблоко.
"Эксперимент проходит с переменным успехом. Когда закупался, был очень расстроен, что цены в магазине, на базаре сильно отличаются от цен в таблице статистики. Поэтому не смог себе позволить ни сливочного масла, ни специй, ни чеснока, ни элементарных продуктов, к которым привык, — сыр, колбаса", — рассказал Бондаренко РИА Новости.
"На завтрак (в четверг) у меня было полтора яйца с хлебом, жаренных на масле подсолнечном. На обед у меня был суп из куриных костей и немного овощей — такой суп получился, и тушеные овощи. На ужин будет то же самое. На десерт у меня несколько конфеток карамелек и яблоко", — добавил депутат.
Бондаренко намерен в рамках эксперимента доказать, что полноценно питаться на 3,5 тысячи рублей невозможно. По его словам, в рацион вошли "самые простые овощи, это минимум курицы, другого мяса этот рацион просто не предусматривает". Парламентарий уточнил, что готовит себе сам, а жена и семилетний сын питаются отдельно. "С негодованием относятся, считают, что это неправильно, что так питаться нельзя. Раздельное питание у нас, у них свое, у меня свое", — пояснил он.
Депутат также отметил, что будет вынужден отказаться от занятий спортом из-за слабости. "Я вынужден буду, как я понимаю, отказаться от спорта, потому что слабость из-за того, что ем достаточно скудную пищу, и собственно, наверное, как я понимаю, сил не будет хватать на это дело", — добавил он.