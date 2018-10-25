"Мисс Россия — 2018" рассказала, какие качества ей нравятся в мужчинах

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина, которая будет представлять РФ на конкурсе "Мисс Вселенная-2018", рассказала, какие качества ей нравятся в мужчинах.

"В мужчинах я ценю ум, доброту и честность", — сказала она на пресс-конференции, посвященной конкурсу "Мисс Вселенная".

Финал конкурса пройдет 16 декабря в столице Таиланда Бангкоке.

Вторая "Вице-мисс Россия-2018" Наталья Строева — участница конкурса "Мисс Мира-2018", финал которого пройдет 8 декабря 2018 года в Китае на острове Хайнань, рассказала, что в больше всего ценит в мужчинах чувство юмора.

Обе девушки надеются достойно представить Россию на международных конкурсах.

"Мисс Вселенная" (Miss Universe) — самый престижный международный конкурс красоты. Впервые он был проведён в 1952 году. Участницы отбираются на национальных конкурсах красоты стран-участниц. Минимальный возраст претенденток на корону должен составлять 18 лет. Россиянка лишь однажды завоевала титул "Мисс Вселенная" — в 2002 году ей стала Оксана Фёдорова

Конкурс "Мисс мира" появился в Великобритании в 1951 году. Россиянки два раза завоевывали этот титул — Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008 году.