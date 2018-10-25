"Зеленые" просят Медведева содействовать закрытию завода "Электроцинк"

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" обратилась с открытым письмом к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой содействовать закрытию завода "Электроцинк" во Владикавказе.

Открытое письмо за именем председателя партии Анатолия Панфилова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Партия "Зелёные" поддерживает инициативы руководства города и Республики Северная Осетия-Алания о необходимости закрытия завода "Электроцинк", принадлежащего Уральской горно-металлургической компании. Считаем недопустимым присутствие крупных, токсичных производств первого класса опасности в черте городов и других населенных пунктов, а также в непосредственной близости от них. Подобные предприятия лишают нашу страну здорового будущего", — говорится в открытом письме.

Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе вспыхнул в ночь на воскресенье. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

Партия выразила озабоченность в связи с ситуацией вокруг пожара на и считает, что, несмотря на заверения руководства завода в безопасности производства, предприятие наносит "огромный вред здоровью населения города и окружающей природной среде". "По оценкам экспертов, на территории жилых кварталов вблизи завода многократно превышены предельно допустимые концентрации свинца, цинка и мышьяка. Экологи и местные жители требовали закрыть завод "Электроцинк" еще в 2009 году. Но, несмотря на многочисленные протесты, жалобы и экспертные оценки, завод продолжал работать и губить вокруг себя людей и природу", — сообщает партия.

Ранее о необходимости закрытия "Электроцинка" заявил мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев, а глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что завод должен быть закрыт, если его руководство не может обеспечить экологическую безопасность предприятия. УГМК в понедельник сообщило, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит в повестке дня.

При этом превышения норм предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в пробах воздуха, взятых в течение двух дней после пожара на заводе, не было выявлено, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Госдума поручила профильным комитетам запросить в Минздраве, МЧС и Роспотребнадзоре информацию в связи с пожаром на заводе "Электроцинк". А Совет Федерации обсудит с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным на следующем пленарном заседании 7 ноября ситуацию с работой завода.