"Зеленые" просят Медведева содействовать закрытию завода "Электроцинк"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" обратилась с открытым письмом к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой содействовать закрытию завода "Электроцинк" во Владикавказе.
Открытое письмо за именем председателя партии Анатолия Панфилова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Партия "Зелёные" поддерживает инициативы руководства города и Республики Северная Осетия-Алания о необходимости закрытия завода "Электроцинк", принадлежащего Уральской горно-металлургической компании. Считаем недопустимым присутствие крупных, токсичных производств первого класса опасности в черте городов и других населенных пунктов, а также в непосредственной близости от них. Подобные предприятия лишают нашу страну здорового будущего", — говорится в открытом письме.
Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе вспыхнул в ночь на воскресенье. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.
Партия выразила озабоченность в связи с ситуацией вокруг пожара на и считает, что, несмотря на заверения руководства завода в безопасности производства, предприятие наносит "огромный вред здоровью населения города и окружающей природной среде". "По оценкам экспертов, на территории жилых кварталов вблизи завода многократно превышены предельно допустимые концентрации свинца, цинка и мышьяка. Экологи и местные жители требовали закрыть завод "Электроцинк" еще в 2009 году. Но, несмотря на многочисленные протесты, жалобы и экспертные оценки, завод продолжал работать и губить вокруг себя людей и природу", — сообщает партия.
Ранее о необходимости закрытия "Электроцинка" заявил мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев, а глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что завод должен быть закрыт, если его руководство не может обеспечить экологическую безопасность предприятия. УГМК в понедельник сообщило, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит в повестке дня.
При этом превышения норм предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в пробах воздуха, взятых в течение двух дней после пожара на заводе, не было выявлено, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Госдума поручила профильным комитетам запросить в Минздраве, МЧС и Роспотребнадзоре информацию в связи с пожаром на заводе "Электроцинк". А Совет Федерации обсудит с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным на следующем пленарном заседании 7 ноября ситуацию с работой завода.